Son Dakika: AYM'den 'Can Atalay' kararı!
Son dakika haberi... AYM'den yapılan açıklamada birinci bölümde görüşülen Can Atalay başvurusunun oybirliği ile Genel Kurul'a sevk edildiğini duyuruldu.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM), ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.
AYM, Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu görüştü.
Başvurunun Genel Kurul'a sevkine ilişkin verilen kararda, "Birinci bölümde görüşülen Can Atalay başvurusu oy birliği ile Genel Kurula sevk edilmiştir" denildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.
Atalay’ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi’ne başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
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