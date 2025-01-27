Son Dakika... Ayşe Barım tutuklandı!
Son dakika haberi... Hakkında başlatılan 'Darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım savcılıktaki ifadesinin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, Ayşe Barım’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Etiketler: #Ayşe Barım #tutuklandı
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