Son dakika... Ayşe Özkiraz'ın ardından bir sahte doktor daha! Hem de ambulansta yakalandı
Son dakika haberi... Sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalı sıcaklığını korurken "Böylesi ancak Türkiye'de olur" dedirtecek cinsten bir haber daha geldi. Van'dan İstanbul'a hasta nakletmek üzere yola çıkan bir ambulansta görev yapan ve kendisini 'çocuk doktoru' olarak tanıtan Osman Ç'nin de sahte doktor olduğu ortaya çıktı.
Beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.
Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.
Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.
Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç.'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.
Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.
SERBEST BIRAKILDI
Erzincan’da polisin yol uygulamasında durdurulan ambulansta sahte doktor olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, “Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım” diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.
TUTUKLANMIŞTI
Terkirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçeye gelerek çalışmalarına başlamıştı.
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