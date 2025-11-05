Son Dakika... Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: Ahmet Özer'e takipsizlik kararı

Aziz İhsan Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'ne 2024 yılında rüşvet verdiği iddiaları için "yeterli delil bulunamaması" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Takipsizlik kararının gerekçesi şu şekilde açıklandı: “Şüpheli Aziz İhsan AKTAŞ' ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi' nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar , başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir. Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır.”

Ancak hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verilen Ahmet Özer tutuklu kalmaya devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kapsamında, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

