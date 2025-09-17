Son dakika... Bahçeli'nin avukatının şikayetiyle gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu, adli kontrolle serbest

27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikâyeti üzerine evinde gözaltına alınarak İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Emniyette Gökhanoğlu'na, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı bir paylaşımda yer alan ifadeleri sorulmuştu. Gökhanoğlu'na sorguda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın 29 Ağustos günü TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği sohbete ilişkin olarak kullandığı "Devlet Bahçeli denilen iblis benim karşıma çıkarsa, ben sizin gösteremediğiniz tutumu sergileyeceğime şerefim üstüne yemin ediyorum" ifadeleri hatırlatılmıştı. Gökhanoğlu ise "Hiçbir kamu görevlisine hakaret kastım olmamıştır" şeklinde savunma yapmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhanoğlu, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Meltem Gökhanoğlu, savcılık tarafından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Meltem Gökhanoğlu, hâkimlik kararıyla haftada bir imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.