Son dakika... Bahçeli'den Özel'e bir garip uyarı... 'Partinde otur'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:54

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Parti lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik uyarıda bulunduğu bilgisine yer verilen paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" denildi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur. — MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'ye çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar sokağa çıkmış ve eylemlerin yurdun dört bir yanına yayılmıştı. Özel, bugün çağrılarda da 'sokağı' işaret etmiş ve mücadele vurgusunda bulunmuştu.