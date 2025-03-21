Son dakika... Özgür Özel ile Arzu Çerkezoğlu'ndan ortak açıklama: 'Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:32

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de dayanışma ziyaretinde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile ortak açıklama yaptı.

"HER YERİ TUTARLARSA DA EVİNİZİN ÖNÜNE ÇIKIN"

Özel, "Sokaklar meydanlar bizimdir. Bu akşam da saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Evet, buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" dedi.

Çerkezoğlu ise, "Halktan daha büyük bir güç yoktur. Demokrasi işçinin ekmeğidir, yoksa ekmek yoktur" diye konuştu.

"İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLAMAK ÜZERE"

Özel, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verme işleminin başlayıp başlamadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yaklaşık yarım saat önce İmamoğlu'nun avukatları arandı ve ifade işlemlerinin başlayacağı söylenmişti. Bizdeki son bilgi o. Tahminen bu dakikalarda ya da ilerleyen dakikalar içinde emniyet ifade işlemi başlayacak diye biliyorum."