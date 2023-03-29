Son Dakika: Bahçeli'nin kararının ardından Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:11

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bugün saat 14:00'te bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme BBP Genel Merkezi'nde olacak.

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde ziyaret etmişti.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.