Son Dakika: Bahçeli'nin kararının ardından Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bugün saat 14:00'te bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme BBP Genel Merkezi'nde olacak.
Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde ziyaret etmişti.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak