Son Dakika: Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışının ardından… ‘İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiası

Yayınlanma: 22.10.2024 - 22:24

Güncelleme: 22.10.2024 - 22:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, 44 aydır haber alamadıkları müvekkilleri Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne de başvuruda bulunmuştu.

Söz konusu olayların ardından gazeteci Hande Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor. — Hande Fırat (@handefrt) October 22, 2024

Gazeteci Sinan Burhan ise konuya yönelik paylaşımında “Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan terör örgütü başı Abdullah Öcalan ile görüşmek için izin istemişti. Görüşme olacak bilgisi var” ifadelerini kullandı.