Son dakika... Bakan açıkladı! GSB yurt başvuruları başladı
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalar faiz oranlarını güncelledi
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!