Son dakika... Bakan açıkladı! GSB yurt başvuruları başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:08
Son dakika... Bakan açıkladı! GSB yurt başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

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