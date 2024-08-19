Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Enginyurt ve Tunç Soyer'den araba içinde sohbet

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:08

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:08

Bir arabanın içinde yapıldığı görülen sohbette Demokrat Partili Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Sayın Genel Başkanım, ülkücü ile devrimciyi, Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi, dindar ile laiki, zengin ile fakiri Halil İbrahim Sofrası'nda siz buluşturdunuz."



