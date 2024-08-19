Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Enginyurt ve Tunç Soyer'den araba içinde sohbet

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 753. yıldönümü anması kapsamında bir araya gelerek sohbet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:08
Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Enginyurt ve Tunç Soyer'den araba içinde sohbet
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Bir arabanın içinde yapıldığı görülen sohbette Demokrat Partili Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Sayın Genel Başkanım, ülkücü ile devrimciyi, Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi, dindar ile laiki, zengin ile fakiri Halil İbrahim Sofrası'nda siz buluşturdunuz."



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