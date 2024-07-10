Bakan Yerlikaya duyurdu... 12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu: 57 kişi yakalandı
12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 57 kişi ise yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 İlde ‘Narkoçelik-26’ operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Buna göre operasyon kapsamında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Öte yandan 57 kişi de yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Gelişmeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
1??2?? İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2024
4??2??6?? Kg Uyuşturucu Madde,
3?? Milyon 9??1??5?? Bin 4??8??5?? adet kök kenevir ve kök skunk,
2?? Milyon 5??1??2?? Bin… pic.twitter.com/KTPprMajcV
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