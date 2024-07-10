Bakan Yerlikaya duyurdu... 12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu: 57 kişi yakalandı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:13

Güncelleme: 10.07.2024 - 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 İlde ‘Narkoçelik-26’ operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre operasyon kapsamında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 57 kişi de yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gelişmeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: