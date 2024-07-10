Bakan Yerlikaya duyurdu... 12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu: 57 kişi yakalandı

12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 57 kişi ise yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:13
Bakan Yerlikaya duyurdu... 12 İlde 'Narkoçelik' operasyonu: 57 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 İlde ‘Narkoçelik-26’ operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre operasyon kapsamında 426 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 57 kişi de yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gelişmeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kardeş yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kardeş yakalandı
Gümrük müşavirliklerine yolsuzluk operasyonu: Ayrıntılar ortaya çıktı

Gümrük müşavirliklerine yolsuzluk operasyonu: Ayrıntılar ortaya çıktı
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler