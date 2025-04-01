Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Bayramın 3. günü 8 kişi hayatını kaybetti, 1120 kişi yaralandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresince meydana gelen kazalarda can kaybının 27'ye yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı boyunca meydana gelen kazalarda 27 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 3.619 yurttaşın ise yaralandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
"Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3.619 vatandaşımız ise yaralandı.
9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528.654 araç denetlendi.
27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2025
??8 vatandaşımız hayatını kaybetti,
??1.120 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik… pic.twitter.com/DTwmmnnNLb
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