Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-17' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-17" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.
Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi."
Adana merkezli 4?? ilde Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-17” operasyonlarında; elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1??5?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/YLOJOeEbwS
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