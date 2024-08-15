Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-17' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-17" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 08:26
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kuyu-17' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi."


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