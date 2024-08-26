Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-20' operasyonu: Elebaşları Kani Derici ve Ferit Bilmez ile suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11’i de tutuklandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendiğini belirterek operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11’inin de tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi."
İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2?? ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2024
Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1??1?? şüpheli yakalandı ve 1??1??'i de tutuklandı?
Aziz… pic.twitter.com/UsggHbMVY6
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