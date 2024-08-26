Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-20' operasyonu: Elebaşları Kani Derici ve Ferit Bilmez ile suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 08:24

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendiğini belirterek operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11’inin de tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi."