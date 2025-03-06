Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya'dan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:55

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dün gece saatlerinde sağ olarak bulunan Ece Gürel ile ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti.

Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone’larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu.



3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2025

"TEDAVİ SIRASINDA KALBİ DURDU, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ"

Öte yandan uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.