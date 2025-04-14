Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama... Başakşehir'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Başakşehir’de 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama... Başakşehir'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir’de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #uyuşturucu #Başakşehir #Son dakika

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