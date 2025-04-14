Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama... Başakşehir'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Başakşehir’de 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir’de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.
Etiketler: #Ali Yerlikaya #uyuşturucu #Başakşehir #Son dakika
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu