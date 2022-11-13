Son Dakika... Bakan Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ayrıntılarını anlattı: Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor...

13 Kasım 2022 Pazar, 22:13

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda saldırı hakkında ayrıntıları açıkladı.

Bakan Bozdağ, “Bir kadın bir bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullandı.

Bozdağ açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeside büyük fayda var.”