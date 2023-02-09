Son dakika... Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesindeki binaları yapanlarla ilgili 'tahkikat' başlatıldı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır" dedi.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Son olarak, 14 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan binalara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır" dedi.
"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"
Bozdağ, "İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı