Son dakika... Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesindeki binaları yapanlarla ilgili 'tahkikat' başlatıldı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:40

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:48

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak, 14 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan binalara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır" dedi.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Bozdağ, "İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır" diye konuştu.