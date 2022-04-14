Son Dakika... Bakan Koca açıkladı: 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak'

14 Nisan 2022 Perşembe, 15:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi..

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız.

"19'A YAKIN İLDE YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI SIFIR"

Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

"BİLİM KURULU HAFTAYA EN ÖNEMLİ TOPLANTISINI YAPACAK"

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

Bilim Kurulu haftaya bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."