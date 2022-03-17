Fahrettin Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Sağlık Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.
'BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şöyle dedi:
"Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı"
“SUÇ, KARŞISINDA YILDIRICI YASA BULACAK!”
Koca, bir sonraki paylaşımında ise, “Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Teklif, Büyük Millet Meclisine sunuldu ve Adalet Komisyonuna sevk edildi. Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak!” ifadelerini kullandı.
Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Teklif, Büyük Millet Meclisine sunuldu ve Adalet Komisyonuna sevk edildi. Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak! pic.twitter.com/2XzJJdKrAt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2022
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