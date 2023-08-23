Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Covid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantı Eris'in (EG.5.1) şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini dile getirdi. Kapanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Bakan Koca, "Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:27
Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Covid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü?
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İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı haberlerinden sonra gözler Türkiye'ye çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bu ve benzeri varyantların görülmediğini açıkladı.

"KAPANDIĞIMIZ DÖNEMLERE GEÇMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanan Koca, "Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.


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