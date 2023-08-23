Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Covid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:36

İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı haberlerinden sonra gözler Türkiye'ye çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bu ve benzeri varyantların görülmediğini açıkladı.

"KAPANDIĞIMIZ DÖNEMLERE GEÇMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanan Koca, "Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.