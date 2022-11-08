Son Dakika... Bakan Koca'dan aralık ayı uyarısı: Vakalar artabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında Covid-19 vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Koca, "Aralıkta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı" dedi.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 16:08
Son Dakika... Bakan Koca'dan aralık ayı uyarısı: Vakalar artabilir
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