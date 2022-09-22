Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'onkoloji hastanesi' açıklaması

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:21

28 Eylül Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılışının yapılacağını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanesinin açılması nedeniyle çevredeki bazı hastanelerin kapatılacağı iddiasını yalanladı.

Baakan Koca şunları söyledi:

"Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Sadece hiçbir hastanemiz sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları yer yer insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecektir"

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"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Koca, "Çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması 10 yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Yani o hastanelerimizde sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek. Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji hastanemiz kapanıyor yeni hastane için' gibi birtakım algılara inanmayalım.

Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Sadece hiçbir hastanemiz sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları yer yer insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecektir.

Etlik Şehir Hastanesi en son noktada hastanın gelebileceği ve bütün sorunlarının çözüm geliştirilebileceği bir merkez olarak inşa edildi. Yani oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı. Dolayısıyla burayı en iyi mükemmeliyet merkezinin olduğu bir altyapıyla açmamız gerekiyor. Bu çerçevede de birtakım hastanelerimizin insan kaynağından istifade edeceğiz ama bu hastanelerimiz hizmetlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Toplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, AKP'nin seçim vaatlerinden biri olan şehir hastanelerine ilişkin açıklamada bulunmuş ve 13 şehir hastanesi için 30 hastanenin kapatıldığı, işlevsizleştirildiği ya da yıkıldığını söylemişti. Yılmaz açıklamada ayrıca, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılmak istendiğini belirtmişti.