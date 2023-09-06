Son dakika... Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden artmaya başladığı iddialarına ilişkin, "Ülkemizde Eris varyantına bağlı vaka şuana kadar görülmedi. Biliyorsunuz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bağlı referans laboratuvarlarımız var. Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz. Bunu uluslararası kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun" dedi.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı, yani hasta etme gücü, Omicrondan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız. Kalabalık ortamlarda yaşlı ve kronik hastalarımız gripten kendilerini nasıl korumaları gerekiyorsa aynı şekilde korumaya devam edecekler. Hastalık belirtisi olanların da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil."

"KAMU GÖREVİNE DÖNEN HEKİM SAYISI 8 BİNİ BULDU"

Koca, "Hekimlerin kamudan ayrılmalarına ilişkin soruya "Beyaz reform öncesi yani 2018, 2019, 2020, yıllarında ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama 1500 kişiydi. 2022 yılında ise, Ağustos ayında Beyaz reform devreye girmeden önce ise yani geçen yılın ilk sekiz ayında istafen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın ağustos ayına kadar ilk sekiz ayında ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı 1200 kişi. Yani beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı" yanıtı verdi.

Koca şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre beyaz reform sonrası istifalardan bahsediyorum. Bu istifaların da hepsi yurtdışına gitmedi. Bu istifaların bir kısmı yandal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Aslında sağlık hizmet sunumuna katkıları başka mecralarda devam ediyor. Özetle tüm istifa edenler yurt dışına gitmiyor.

Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Özel sektörden devlete, muayenehaneden kamuya geçiş, üniversitelerden bahsetmiyorum sadece sağlık bakanlığının sağlık kuruluşlarına geri dönen 8 bine yakın hekim oldu. Görevlerine de fiilen başladılar. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın."

"KİMSE KENDİSİNİ KÜRESEL İLAÇ ŞİRKETLERİNİN SESİ KONUMUNDA GÖRMEMELİ"

Koca, kritik ilaçların bulunamadığı iddialarına ise şöyle cevap verdi:

"İlaçla ilgili bir iddia var. Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi var. Evet ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada beş ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var.Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak.

Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor. Son dönemde bu ilaca üç defa zam yapıldığı halde bu kararı aldılar. Ancak beş tane eş değer ilaç var piyasada. Sorun yaşanmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Ayrıca kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin.”