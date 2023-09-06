Son dakika... Bakan Koca'dan Kırklareli'deki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama: Dr. Selman Bağışlar, eşi ve bir kişi aranıyor...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından son durumla ilgili bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:58
Son dakika... Bakan Koca'dan Kırklareli'deki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama: Dr. Selman Bağışlar, eşi ve bir kişi aranıyor...
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Sağlık Bakan Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından son durumla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Koca X hesabından yaptığı açıklamada "Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:


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Kırklareli sel sel felaketi

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