Son dakika... Bakan Koca'dan Kırklareli'deki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama: Dr. Selman Bağışlar, eşi ve bir kişi aranıyor...
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından son durumla ilgili bilgi verdi.
Sağlık Bakan Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından son durumla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Koca X hesabından yaptığı açıklamada "Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" ifadesini kullandı.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
310 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİYOR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2023
Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi… pic.twitter.com/4eX5WPnB6S
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