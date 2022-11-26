Son Dakika... Bakan Kurum deprem sonrası hasarlı ev sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü incelediklerini, 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirtti.
Bakan Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.
Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 26, 2022
13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı!
Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
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