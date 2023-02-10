Son dakika... Bakan Kurum: 'Gaziantep'te 2 bin 529 vatandaşımızı kaybettik'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahmamanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Kurum, şu ana kadar Gaziantep'te 2 bin 529 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 bin 468 kişinin de yaralandığını açıkladı.

“TÜRKİYE GENELİNDE 12 BİN 141 BİNA HASARLI”

“Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik” diyen Kurum, “10 ilimizde eşzamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"25 BİN ÇADIRIN BÖLGEYE KURULMASI PLANLANIYOR"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz de şu an hastanelerde tedavi altındadır. Tedavileri devam ediyor. Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz aileleri ziyaret ediyoruz. Bizim milletimiz, nasıl tüm acılara ortak olduysa hepimizin ailesi, milletimize emanettir onlar. Her zaman kendilerinin yanında olacağız. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz.

* 16 bin 900 arama-kurtarma personelimizle son ana kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmanın mücadelesini vereceğiz. Enkaz altından kurtardığımız yavrularımız var. Gaziantep'te de bu mücadeleyi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. Bölgemizde 5 helikopterimiz, jandarmamız bu hizmetleri vermektedir. Sahra çadırlarımızı kurduk. 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplamda 25 bin çadırın bölgeye kurulması planlanıyor.

* Konteyner kurulum sürecine başladık. 500 konteynerimizi belirlenen alanlara kurduk. 15 bin konteyner olarak planladık. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. Binalarla ilgili tespit süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz.

"HASAR TESPİTLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK"

* Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit çerçevesinde tüm ülke genelinde 12 bin 141 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Burada vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan hasar tespitleri, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek. Vatandaşlar, 'hasartespit.csb.gov.tr' adresinden evlerinin hasar durumunu sorgulayabilecek.

* Tabi bir taraftan tüm Türkiye'de arama-kurtarma sürecinin tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için de çalışmalara devam edeceğiz. 10 ilimizde de hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı güvenli konutlara eriştireceğiz. 10 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız. Ben tabi gerçekten cansiperane bir şekilde 7/24 çalışan ekiplerimiz var, uyumadılar. Enkazın altındaki vatandaşımızı kurtarmak için Yemek arası bile vermeyen kardeşlerimizle karşı karşıya kaldık. Çok çok teşekkür ediyorum, insan üstü bir mücadele verdiler.

* Bu kapsamda da biz de onlarla birlik, beraberlik şuuru içinde hareket ediyoruz. En kısa zamanda onlara konutlarını sunacağız. 10 ilimizde de eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Çok kısa bir sürede inşaatlarımıza başlayacağız. Daha önceki afetlerde nasıl konutlarımızı hızlı şekilde inşa ettiysek, burada da çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bu afetin de üstesinden geleceğiz. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."