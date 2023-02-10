Japon profesör Shinjin'den uyarı: 'Aynı bölgede güçlü bir deprem olasılığı...'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:11

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:12

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak Japonya Tohuku Üniversitesi Profesörü Shinjin TRT Haber’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bulunduğu konum sebebiyle büyük ve yıkıcı depremlere sıkça maruz kalan Japonya’da deprem uzmanı Profesör, Kahramanmaraş depremlerinin “bin yılda bir” görülebilecek şiddette olduğunu söyledi.

"BİN YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK ŞİDDETTE"

Japonya Tohoku Universitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesör Toda Shinji Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden meydana gelen en büyüğü olduğunu örneklerle açıkladı.

Prof. Shinji "Bin yılda bir görülecek bir deprem. Kabukta geniş bir hareket meydana geldi. Böylesi büyük kırılma ve kabuk hareketi ancak bin yıl sonra görülür. Türkiye’deki depremde ortaya çıkan enerji Kobe ve Kumamoto depremlerinden 15 kat büyüktü” dedi.

Japonya’nın Kobe kentini 1995’te vuran Büyük Hanşin Depremi 7,2 şiddetindeydi. 2016’daki Kumamoto Depremi de 7,0 büyüklüğündeydi.

"KARADA MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ"

Profesör Toda Türkiye’deki depremlerin karada meydana gelen en büyük depremlerden biri olduğunu örneklerle açıkladı.

Prof. Shinji “Türkiye’deki son deprem Çin’deki Siçuan, Alaska, Yeni Zelanda ve Tibet depremlerinden bile daha büyük ve kötüydü. Üstelik saydıklarımın üçü kırsal kesimde oldu can kaybı azdı. Türkiye’dekiler ise doğrudan yerleşim yerlerinde meydana geldi. Türkiye’de en son Erzincan 1939 böyleydi” diyerek Türkiye’nin karşılaştığı felaketi gözler önüne serdi.

Prof. Shinji yıkımın bu denli büyük olmasının başlıca sebebinin merkez üssünün yüzeye yakın olduğunu söyledi.

"DEPREMDE ANADOLU VE ARAP PLAKASI ÇARPIŞTI"

Türkiye’de felakete sebep olan depremin yüzeye yakın ve yüzlerce kilometrelik bir alanda meydana geldiği açıklandı.

Prof. Shinji Arap plakasının Anadolu’ya doğru hareket ettiğini, çok sayıda fay hattı ve kabuktaki kırılmanın büyük artçıları tetiklediğini kaydetti.

Prof. Shinji “Türkiye’deki depremden sonra çok sayıda artçı sarsıntı oluyor, normalden büyük bu artçılar. Büyük depremler uzun fay hatları boyunca meydana gelir. Yapıların olduğu fay hattı 200 km uzunlukta ve buradaki gerilim sonucu meydana gelen kırılma yıkımın bu denli geniş bir alana yayılmasına sebep oldu” dedi.

"YENİ DEPREM OLASILIĞINI GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

Prof. Shinji 1999 yılının Ağustos ayındaki Kocaeli ve ondan birkaç ay sonraki Düzce depremini hatırlatarak “1999 yılının Ağustos ayında meydana gelen depremde ortaya çıkan enerji büyüktü ama aslında bir kısmı da diğer fay hattına aktarıldı. O depremde ortaya çıkan büyük gerilim sonrası ikinci deprem birkaç ay sonra yaşandı. Elbette depremin ne zaman nerede olacağını tahmin edemeyiz. Ama aynı bölgede (Kahramanmaraş) güçlü bir deprem yaşanma olasılığını göz ardı etmemeliyiz” şeklinde konuştu.