Son Dakika... AFAD saatler sonra açıkladı: Can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremde can kaybı sayısı artıyor. AFAD saatler sonra son durumu açıkladığı açıklamasında, can kaybı sayısının 36 bin 187'ye yükseldiğini belirtti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı aradan geçen yaklaşık 39 saatin ardından 36 bin 187 olarak açıklandı.
AFAD'ın saat 11.20 itibarıyla paylaştığı verilere göre, depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirildi.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 253 bin 16 arama kurtarma personeli ile 12 bin 513 araç ve iş makinesi görev yapıyor.
Diğer ülkelerden yardım için gelen 11 bin 488 personel afet bölgesine sevk edildi.
Bölgede 75 uçak, 121 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.
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