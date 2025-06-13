Son Dakika... Bakan Uraloğlu tarih verdi: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferler iptal!

İsrail, gece saatlerinde İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze fabrikaları ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı.

"Yükselen Aslan Operasyonu" adlı saldırıda onlarca jet kullanıldı, Tahran ve Tebriz'de sivil kayıplar yaşandı. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğü iddia edilirken İran misilleme tehdidinde bulundu.

URALOĞLU AÇIKLADI: SEFERLER İPTAL

Gelişmelerin ardından X hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin 16 Haziran tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."