Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den 'soruşturma derinleştirilsin' talimatı
Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, grizu patlamasının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
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