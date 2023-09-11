HDP'den "Sezgin Tanrıkulu" açıklaması

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:33

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:33

HDP, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddialarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama yaptı.

HDP'nin, X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"AKP-MHP iktidarı, onun siyaset zemininden hareket eden muhalefet partileri, ranttan ve savaştan beslenen çevreler; gerçeği dile getiren herkesi düşmanlaştırıyor, linç ayinleri düzenliyor"

Gazeteci Merdan Yanardağ’dan sonra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu linç güruhunun hedefi haline geldi.

90’lı yıllarda devlet adına Kürtlere karşı işlenen suçlar günümüzde de devam ettiriliyor. AKP-MHP iktidarı, onun 'milli ve yerli muhalefeti' ise failleri koruyor.

Ermenilere, Kürtlere, Alevilere ve bütün ötekilere karşı işlenen suçları önce inkar edip sonra bunu dile getirenleri susturmaya çalışanlar hakikati gizleyemezler.

'Devlet adına işlenen suçları temize çekmekle' görevli bu koronun, Kürtler söz konusu olunca inkarcı, reddiyeci, katliamı savunan yaklaşımı yeni değildir. Hakikati söyleyen Kürt olunca kendi partisi başta olmak üzere hakikate düşman olanların hışmına uğramaktadır. Tarih bu hakikati not etmiştir. Suçlular ve onları koruyanlar hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Biz hakikatin yanında durmaya her koşulda hakikati savunmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında söyledikleri nedeniyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Başsavcılığın soruşturma kararı sonrası Tanrıkulu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapmış, "Geçmişteki hakikatler, şimdiki siyasi pozisyonlarınıza göre eğilip bükülemez, değiştirilemez. Hakikatler siz linç ettiğinizde de ortadan kalkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Tanrıkulu'nun açıklamaları hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" demişti.

