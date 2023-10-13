Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' çökertildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar çetesi” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar çetesi” olarak bilinen suç örgütü çökertildiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.
Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz."
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8?? İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN “KAFES OPERASYONLARI” KAPSAMINDA “BULUTLAR ÇETESİ” OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2023
Düzenlenen operasyonlarda 2??5?? şüpheli şahıs yakalandı??
AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN… pic.twitter.com/2gUskfMByU
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