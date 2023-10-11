Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberi... 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 terör örgütü üyesi yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 08:25
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü üyesi yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında 7 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı!

Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK."


Ali Yerlikaya

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