Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü üyesi yakalandı
Son dakika haberi... 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 terör örgütü üyesi yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında 7 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı!
Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin.
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK."
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2023
8?? İLDE EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 2??7?? ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI??
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ??
Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı… pic.twitter.com/iPHQUTp28m
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