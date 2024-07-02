Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarda binlerce kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:02

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz!

Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.

Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

Son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;

100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.

21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!"