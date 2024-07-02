Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarda binlerce kaçak göçmen yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Düzensiz Göçmen' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını; bunların 42'sinin tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz!
Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.
Son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;
100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.
21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!"
Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024
Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda;
??Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz… pic.twitter.com/HueRfJZbxb
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