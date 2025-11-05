Son Dakika... Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı hakkında konuştu.

Tunç, "(AİHM) Daire kararı kesinleşmiş oldu. Daire (AİHM) kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.

AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

AİHM Paneli, yapılan bu itirazı reddetti.

Demirtaş, kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.