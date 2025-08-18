Son Dakika... Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.