Son Dakika... Bakan Yumaklı’dan orman yangınları açıklaması… Sakarya yangını rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor: ‘Önümüzdeki 12 saat kritik!'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'teki ve Skarya’daki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik Kurtköy'de dün 16.51'de orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SAKARYA'DAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Öte yandan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları katılıyor.

YUMAKLI SABAH SAATLERİNDE OLUMLU SONUÇ BEKLİYOR

Öğleden sonra bilecik sınırlarına gelen ve şu anda yangının Osmaneli sınırlarına dayandığını bildiren Bakan Yumaklı Sakarya’da yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını bildirirken, “Bu gece saat 22.00’dan sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceği bilgisini meteoroloji ekiplerimizden almış durumdayız. Önümüzdeki 12 saatin kritik olduğunu bildirmek istiyorum’ dedi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini bildiren Yumaklı, “Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum’ dedi.