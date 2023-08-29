Son dakika... Bakanlık duyurdu: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:16

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı'na ait T-41 eğitim uçağının hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır" denildi.