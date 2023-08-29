Son dakika... Bakanlık duyurdu: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da bir eğitim uçağının acil iniş yaptığını duyurdu. Hastaneye sevk edilen 2 pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:47
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı'na ait T-41 eğitim uçağının hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır" denildi. 


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