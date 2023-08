Uçak, bir ayının kargo bölümünden kaçması üzerine rötar yaptı

Dubai Havalimanı'ndan, Bağdat Havalimanı'na gitmekte olan bir uçakta ayı paniği yaşandı.

Uçağın, havalimanından kalkacağı sırada bir ayının kargo bölümünden kaçması üzerine uçak 1 saat rötar yaptı.

Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai - https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H