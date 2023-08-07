Uçak, bir ayının kargo bölümünden kaçması üzerine rötar yaptı
Irak Hava Yolları'na ait bir uçakta, bir ayının kargo bölümünden kaçması üzerine rötar yaparak, yolculara panik yaşattı.
Dubai Havalimanı'ndan, Bağdat Havalimanı'na gitmekte olan bir uçakta ayı paniği yaşandı.
Uçağın, havalimanından kalkacağı sırada bir ayının kargo bölümünden kaçması üzerine uçak 1 saat rötar yaptı.
Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai - https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H— Iraqi News (@IraqiNews_com) August 5, 2023
Uçak mürettebatı, hayvanı sakinleştirmek ve uçaktan çıkarmak için havaalanındaki yetkililer ile temasa geçti.
Ortaya çıkan görüntülerde uçaktaki siyah ayının, açık kargo kapısının aralığından çıkarılmaya çalıştığı görülüyor.
Irak Hava Yolları, ayının kaçışından kendisinin sorumlu olmadığını belirterek, prosedürlerin yasalara ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından onaylanan standartlara uygun olarak yürütüldüğünü açıkladı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayının kaçması olayı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.
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