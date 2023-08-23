Uçak kazasında öldüğü iddia edilen Prigojin son videosunda neler söyledi?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 21:01

Güncelleme: 23.08.2023 - 21:01

Rus devlet haber ajansı TASS ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan ve Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen Embraer tipi bir özel jette, Rus paralı asker grubu Wagner'in tartışmalı komutanı Yevgeni Prigojin'in de olduğunu duyurdu.

Fakat konuyla ilgili spekülasyonlar ardı ardında devam ediyor. Rus basınında dolaşan haberlere göre yakınları Prigojin'den haber alamıyor. Prigojin'in başka bir uçakta olabileceği de gelen bilgiler arasında...

Uçakta bulunduğu öne sürülen Prigojin, Haziran ayında Rusya'nın Rostov-on-Don bölgesini ele geçirmiş ve kuvvetleriyle birlikte Moskova'nın 200 kilometre yakınlarına kadar yaklaşmıştı. Bu hareket, Putin'e karşı bir isyan girişimi olarak yorumlanmıştı.

SON VİDEODAKİ KONUŞMA

Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan son videosunda, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyüttüklerini” söylüyordu.

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklık altında çalıştıklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! IŞİD, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı adına bir kabusa çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı bir isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.