Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu
Son dakika... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kara avcılığı, Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
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