Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kara avcılığı, Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:25
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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