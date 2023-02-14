Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:25

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:58

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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