Son Dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

24.01.2026 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da saat 10:34 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Buna göre depremin derinliği 9.6 km olarak kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.

İlgili Konular: #deprem #Kandilli