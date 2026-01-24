Son Dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da saat 10:34 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre depremin derinliği 9.6 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 24, 2026
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/XNxuVM403a
24.01.2026, 10:34:13 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 9.6 km#Kandilli
NE OLMUŞTU?
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.