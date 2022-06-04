Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre ise depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ikinci bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem Balıkesir'in ve Bursa'nın bazı bölgelerinde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/6hZdwBwuJH
04.06.2022, 01:13:29 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karesi (Balikesir)
Tarih-Saat : 04.06.2022, 01:13:29 TSİ
Enlem : 39.8155 N
Boylam : 27.9250 E
Derinlik : 10.98 km
Detay : https://t.co/z6KI54JQdG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.9 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/IIWWl5XDsn
04.06.2022, 01:58:57 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 10.1 km#Kandilli
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