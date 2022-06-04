Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

04 Haziran 2022 Cumartesi, 01:30

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in ve Bursa'nın bazı bölgelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

İKİNCİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.9 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi.