Son Dakika: Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)
17 Temmuz 2022 Pazar, 15:27
Son Dakika: Balıkesir'de orman yangını!
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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. 

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekiplerinin de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

 


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