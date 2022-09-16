Son dakika: Adana'da orman yangını
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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