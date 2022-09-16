Son dakika: Adana'da orman yangını

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 16:08
Son dakika: Adana'da orman yangını
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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