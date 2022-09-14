Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:31
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Adıyaman'da Karadağ mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekiplerle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.


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