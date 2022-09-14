Adıyaman'da orman yangını
Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Adıyaman'da Karadağ mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekiplerle müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.
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