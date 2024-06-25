Banu Parlak davasında Dilan-Engin Polat çiftine tahliye: Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:10

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:41

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'te kurşunlanmasına ilişkin Dilan ve Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçlamasıyla Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı. Celse arasında şikayetinden vazgeçen Banu Parlak da avukatı ile birlikte duruşmada hazır bulundu.

'ALLAH'IM HİÇBİR SUÇUM YOK'

Sanık ve izleyicilerin duruşma salonuna alındığı sırada sinir krizi geçiren Dilan Polat yere düşerek ağlamaya başladı. Polat, ağlayarak, "Allah'ım hiçbir suçum yok. Allah'ım ne olur kurtar' dedi. Dilan Polat ağladığı sırada Banu Parlak'ın da, "Dilan buradayım" diyerek ağladığı görüldü. Jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkarılan Dilan Polat sonrasında cezaevine geri gönderildi.

'TALİMATI BEN VERDİM'

Gültekin Alan isimli bir kişi, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe gönderdiği, mahkemede okunan dilekçede Alan, "Barış Boyun İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" ifadelerine yer verdi. Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLSİN

Savcı, dosyanın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ederek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebine karşı beyanı alınan Engin Polat, "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum" dedi.

DALTONLAR DAVASIYLA BİRLEŞMESİ İSTENİYOR

Ara kararını açıklayan mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tahliyesine karar verdi. Sanıklar, kara para aklama davasında tutuklu olmaları nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Diğer 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme dosyanın, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden, yöneticiliğini firari Barış Boyun'un yaptığı iddia edilen ve kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen sanıkların yargılandığı dosya ile birleştirilmesine karar verilmesi için İstinaf'a gönderilmesine hükmetti.

"TAHLİYE OLDULAR, SILA AĞLAMA SAKİN OL"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan’ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi.

Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat’ın kızı Nida’ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak’a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat’ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan’daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir’le iletişim kurduğu aktarılmıştı.

Gökdemir kardeşlerin de İstanbul’da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu’na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4’ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti.

Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu.

Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak’ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat’ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HAKİM ÇEKİLMEK İSTEMİŞTİ

Dilan ve Engin Polat çiftinin davasına bakan hakim, önceki duruşmada, Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın görüşme talebini reddettiği için kendisini HSK'ye şikayet etmekle tehdit etmesi üzerine, "Tarafsızlığımdan şüpheye düşüldü" diyerek dosyadan çekilme talebinde bulunmuştu. Üst mahkeme ise, yaptığı incelemeden sonra hakimin talebini reddetmişti.