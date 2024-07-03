MHP'li ismin dava ettiği Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan beraat etti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
Eski HSK üyesi Hamit Kocabey'in ve oğlunun şikayeti üzerine açılan 'kamu görevlisine hakaret' davasından Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan beraat etti.
Gazeteci Barış Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla istifa ettiği iddia edilen eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey ile avukat oğlu Nizameddin Kocabey’e ilişkin haberleri nedeniyle yargılandığı davada beraat ettiğini açıkladı.
Pehlivan yaptığı paylaşımda, yargılandığı davanın iddianamesinde MHP'yi 'kollayan' soruşturma savcısının Sinan Ateş iddianmesinde MHP'yi gizleyen savcı olduğunu ifade etti.
Ayrıca eski cumhuriyet.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi’nin de görülen davada beraat ettiği öğrenildi.
"BERAAT ETTİM"
Barış Pehlivan beraat haberini X hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Güzel bi’ haber vereyim:
MHP’li eski HSK Üyesi Hamit Kocabey’in ve oğlunun şikayetiyle açılan “kamu görevlisine hakaret” davasından beraat ettim.
Konu; Bataklık Operasyonu’ydu…
İlginç mi, yargılandığım davanın iddianamesinde MHP’yi kollayan soruşturma savcısı, Sinan Ateş iddianamesinde MHP’yi gizleyen savcıydı.
Nihayetinde, Ankara’da yargılandığım mahkemede “suç unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Avukatlarım Enes Ermaner’e ve Doğu Akoluk’a çok teşekkür ederim…"
Güzel bi’ haber vereyim:— Barış Pehlivan (@barispehlivan) July 3, 2024
MHP’li eski HSK Üyesi Hamit Kocabey’in ve oğlunun şikayetiyle açılan “kamu görevlisine hakaret” davasından beraat ettim.
Konu; Bataklık Operasyonu’ydu…
İlginç mi, yargılandığım davanın iddianamesinde MHP’yi kollayan soruşturma savcısı, Sinan Ateş… pic.twitter.com/4hY55uYAiy
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